Habitat : Le coût de la construction des logements a progressé de 0,8% au 2e trimestre 2020

Cette évolution résulte essentiellement de la hausse du coût de la « main d'œuvre » et des prix des « matériaux de construction ».



Cependant, le coût des « moyens de gestion » et de « location du matériel » est resté stable au cours de la période sous revue. En variation annuelle, il a augmenté de 1,1%. Le rapport des prix moyens des six premiers mois de 2020 sur ceux de 2019 laisse apparaître une progression de 0,8%.



«Le coût de la « main d'œuvre » a progressé de 2,0% comparativement au trimestre précédent, par suite de la hausse des rémunérations des maçons (+3,6%), des peintres (+2,5%), des coffreurs (+3,0%), des électriciens (+1,4%) et des plombiers (+1,2%). Comparé au deuxième trimestre 2019, il s'est accru de 6,7% », renseigne l’Ansd.



Quant aux prix des « matériaux de construction », ils ont progressé de 0,3% par rapport au trimestre précédent, du fait de la hausse de ceux des matériaux de base ainsi que des matériaux de plomberie et sanitaire. Cependant, la baisse des prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols et des peintures a atténué cette évolution. En variation annuelle, ils ont reculé de 1,1%.



Les prix des matériaux de base ont haussé de 0,7%, en rapport avec le renchérissement du fer (+0,8%), du sable (+0,5%) et du ciment (+0,8%).



Par rapport au deuxième trimestre 2019, ils se sont réduits de 1,5%. L'augmentation de 0,5% des prix des matériaux de plomberie et sanitaire résulte de celle des prix des matériaux sanitaires pour salle de bain et WC (+0,8%). En variation annuelle, ils se sont repliés de 0,8%. Les prix des matériaux de menuiserie n'ont pas connu de variations sensibles au cours de la période sous revue. Rapportés à leur niveau du deuxième trimestre 2019, ils se sont accrus de 0,4%.



Les prix des matériaux pour l'étanchéité sont restés stables au deuxième trimestre 2020. Les prix des peintures ont baissé de 0,1%, en raison d'un repli de ceux des peintures à huile (-0,3%). En variation annuelle, ils se sont réduits de 1,2%.



Les prix des matériaux pour les travaux d'électricité se sont contractés de 0,2% au deuxième trimestre 2020, en raison d'un fléchissement des prix des câbles V.G.V (-0,1%) et des interrupteurs (-0,3%). En variation annuelle, ils ont baissé de 0,8%.



Les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols ont diminué de 1,0%, en liaison avec la contraction de ceux des carreaux murs (-0,9%) et sols (-1,1%). Par rapport à la période correspondante en 2019, ils ont chuté de 2,3%. Le coût des « moyens de gestion » est resté quasiment inchangé au cours de la période sous revue, du fait de la stabilité des prix de la quasi-totalité de ses composantes.

Adou FAYE





Source : L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), a publié son Indice du coût de la construction pour le deuxième trimestre 2020. Selon l’Ansd, le coût de la construction des logements neufs à usage d'habitation, a progressé de 0,8% au deuxième trimestre 2020.Source : https://www.lejecos.com/Habitat-Le-cout-de-la-cons...

