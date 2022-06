Hadj 2022 / Grogne des voyagistes et pèlerins: les précisions du délégué général du pèlerinage Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022 à 08:09 | | 1 commentaire(s)| Le délégué général du pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam, le Pr El Hadj Abdoul Aziz Kébé, est revenu sur les nouveaux changements imposés par les autorités Saoudiennes. Il a donné les raisons du désistement de la compagnie nationale, Air Sénégal, pour le convoyage des pèlerins à La Mecque. A l'en croire, "elle n'accomplit pas les contraintes et les exigences du voyage, le temps court et la logistique qu’il faut. C’est ainsi que l’État s’est tourné vers l’une des compagnies désignée par l’Arabie Saoudite pour le voyage des pèlerins", a-t-il expliqué.

Il a informé aussi que le package initialement prévu à 3.9 millions après une baisse grâce à l’intervention du Chef de l’État, a été revu à la hausse. Une décision qui n’émane pas de leur volonté mais des exigences venues de l’Arabie Saoudite…



