Hadji 2022: les pèlerins lancent un message fort aux politiciens pour une paix sociale dans le pays

Les voyagistes privés en partance pour la Mecque ce lundi 27 juin 2022 ont adressé ferme aux politiciens, pouvoir comme opposition, en ce qui concerne la situation du pays. "Nous voulons une cohésion sociale, un pays stable et nous vous prions d'y adhérer en allant dans des élections calmes et apaisées. Nous partons pour la Mecque et nous allons prier fort pour que ce voeu soit réalisé", ont-ils déclaré en conférence de presse, depuis le hangar des pèlerins.