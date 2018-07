Hadjibou Soumaré et Boubacar Camara intègrent le Front de l’opposition

Hadjibou Soumaré et Boubacar Camara sont très sérieux dans leur volonté d’éjecter Macky Sall du moëlleux fauteuil qu’il occupe depuis le 3 avril 2012. L’ancien ministre du budget, ancien Premier ministre (juin 2017 avril 2012) et ancien président de la commission de l’Uemoa, qui a lancé Démocratie République et l’ancien Directeur général des Douanes, ancien président du conseil d’administration de la Sococim qui a lancé le mouvement « Jengu », ont décidé de rallier le Front national de résistance porté sur les fonts baptismaux par l’opposition.



Cheilh Hadjibou Soumaré et Boubacar Camara vont désormais siéger aux côtés de Mamadou Lamine Diallo, Oumar Sarr et Cie. Ce qui veut dire, que le cercle des « anti-Macky Sall » s’agrandit. Le Front va d’ailleurs faire face à la presse aujourd’hui au siège de la Convention démocratique Bokk Gis-Gis. On va compter les coups.













Les Echos

