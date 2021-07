Haïti : la Secrétaire générale salue la formation du nouveau gouvernement et encourage au dialogue Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juillet 2021 à 14:22 | | 0 commentaire(s)|

La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, s’associe au peuple haïtien pour rendre hommage au Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, lâchement assassiné le 7 juillet, dont les funérailles nationales se tiennent aujourd’hui, en appelant les populations au calme en ce jour de deuil. Elle salue la formation cette semaine […] La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, s’associe au peuple haïtien pour rendre hommage au Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, lâchement assassiné le 7 juillet, dont les funérailles nationales se tiennent aujourd’hui, en appelant les populations au calme en ce jour de deuil. Elle salue la formation cette semaine du gouvernement conduit par Monsieur Ariel Henry. Madame Mushikiwabo encourage la recherche d’un consensus toujours plus large et réitère son appel à toutes les parties pour qu’elles s’engagent dans un dialogue inclusif afin, notamment, de réunir les conditions à la tenue d’élections présidentielle et législatives libres, fiables, transparentes et consensuelles. La Secrétaire générale réitère la pleine disponibilité de la Francophonie à accompagner, aux côtés des pays amis et ceux de la région ainsi que des partenaires internationaux, les efforts conduits par les autorités et acteurs nationaux pour le bon déroulement de ces scrutins et soutenir la stabilité durable du pays.



Source : http://lesoleil.sn/haiti-la-secretaire-generale-sa...

Accueil Envoyer à un ami Partager