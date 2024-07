Hajj 2024 : Les défis logistiques surmontés Le Hajj 2024 s’est globalement bien déroulé, malgré quelques retards. Le ministre El Malick Ndiaye et ses équipes, en collaboration avec le Ministre en charge des Affaires étrangères et ses équipes, ont réussi à surmonter les défis logistiques. Voici les chiffres clés de la phase retour du Hajj 2024.

• Pèlerins sénégalais : 10 617

• Vols retour : 29, opérés par Air Sénégal et Flynas

• Taux de réalisation des vols : 100%

• Taux de retards enregistrés : 6%

• Décès : 11 dont 5 non encadrés par la DGP

• Hospitalisations : 2

• Disparitions : 1

• Hors circuit officiel : 37



La bonne note de cette année est la réduction de 5 jours de la durée de séjour des pèlerins en Arabie saoudite, permettant ainsi de leur faire gagner du temps et de leur épargner plus de fatigue et de dépenses supplémentaires, en nourriture et en hébergement.



À leur retour, les pèlerins n’ont pas manqué de montrer leur satisfaction du bon déroulement de la phase retour.



En attendant l’évaluation de Hajj 2024, le MITTA a reçu le CINPEC, dans le cadre de la préparation du pèlerinage catholique qui aura lieu du 24 août au 15 septembre 2024. Le MITTA a rassuré le CINPEC, des dispositions qui seront prises, avant d’instruire ses équipes de maintenir le même dispositif pour un bon déroulement des phases aller et retour.



