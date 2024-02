Hajj et Oumra à La Mecque / Vol Inaugural Réussi: Air Sénégal Établit un Lien Direct de Dakar à Djeddah en 8 Heures Rédigé par leral.net le Lundi 5 Février 2024 à 22:57 | | 0 commentaire(s)|

Air Sénégal a réalisé un exploit majeur en assurant son vol inaugural direct de Dakar à Djeddah en seulement 8 heures, sans le moindre retard. Ce vol a été particulièrement apprécié par les pèlerins qui louent la compagnie et prient pour son succès.



Adja Ouraye Thiam, représentante d'Air Sénégal, met en avant la rapidité, l'efficacité et la rigueur de la compagnie, soulignant son engagement à fournir un service de qualité et sécurisé, notamment pour les pèlerins se rendant à La Mecque. Les passagers bénéficient d'une sécurité renforcée pour leurs bagages, ainsi que d'une assistance exemplaire pour les personnes à mobilité réduite.



L'enthousiasme est palpable alors qu'Oustaz Alioune Sall exprime sa satisfaction pour cette réalisation prometteuse. Ce vol marque un tournant dans le développement du transport aérien au Sénégal, offrant une liaison directe vers Djeddah et ouvrant de nouvelles opportunités pour les voyageurs, notamment ceux se rendant en Oumra.



Air Sénégal, avec son avion de dernière génération A330-900, assure un voyage sûr, confortable et fiable, avec un équipage hautement qualifié. Cette liaison directe vers Djeddah représente une avancée significative pour le transport aérien au Sénégal et renforce la réputation d'Air Sénégal comme choix de prédilection pour les voyageurs exigeants.



L'ancien Consul général, Joseph Mamadou Diop, souligne l'importance du partenariat entre Air Sénégal et Saudia, appelant au soutien de la compagnie nationale pour son développement futur. Cette réussite est également une source de satisfaction pour l'État, témoignant de l'importance de cette avancée dans le domaine du transport aérien.

