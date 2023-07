Hamidou Thiaw, président du parti MPR, décline son programme pour l'emploi et tance les libéraux. Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2023 à 13:31 commentaire(s)|

24 ans au pouvoir.

En effet depuis l’an 2000, le Sénégal est dirigé par les libéraux. Une gestion entachée par des scandales financiers, des décisions de justice contestées et des manifestations avec un bilan macabre.



Néanmoins, nous les félicitons pour les réalisations faites sur le plan infrastructurel.

Aujourd'hui le Sénégal possède des infrastructures enviées par le reste de l'Afrique que ce soit des routes, des hôpitaux, des universités, l'accès à l'eau ou l'accès à électricité.

Nous félicitons également Macky Sall pour sa décision de ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles prouvant à nouveau que le Sénégal est un modèle de démocratie en Afrique.

Aujourd'hui pour la première fois de notre histoire, il n'y aura peut-être pas de vote sanction.



En contrepartie les libéraux que ce soit le PDS ou l'APR, ont malheureusement échoué sur le plan immatériel.

Plus que jamais les Sénégalais continuent de prendre les pirogues. Nous en profitons pour rendre hommage aux 300 Sénégalais disparus tragiquement au large des îles Canaries.



Plus que jamais les Sénégalais souffrent du chômage. Une pauvreté chronique s'est installée au Sénégal, les habitants sont désespérés, désœuvrés et désemparés. Ils peinent à assurer les repas quotidiens ou à se soigner. Cela a engendré une amertume envers le pouvoir que la population a montré à travers les dernières élections ou manifestations.



Il est plus que nécessaire aujourd’hui d’améliorer les conditions économiques et sociales pour que personne ne soit contraint de risquer sa vie dans une quête désespérée.



Moi, Hamidou Thiaw, Président du parti MPR, je propose l'emploi comme solution contre la pauvreté.

Ce plan pour permettre de créer des emplois se déclinent en 3 points :



1-Mettre les conditions pour que les entreprises sénégalaises puissent émergées.



Cela est possible en les protégeant des multinationales étrangères plus précisément les sociétés dont le capital est détenu à a plus de 50% par les étrangers. Ces entreprises ont accès aux capitaux et ont un pouvoir de négociation dont nos entreprises ne disposent pas encore. Mais malgré tout cela ils peuvent venir investir au Sénégal et non compétir parce qu’un transfert de compétence ou l’emploi de certains jeunes peuvent mener le pays à la prospérité.

Pour aider les entreprises à prospérer, il faut aussi qu’on diminue la bureaucratie et qu’on allège les charges fiscales des entreprises.



2-Former et accompagner les nationaux



Beaucoup de nos compatriotes ne disposent pas de compétence ou ne savent comment lever des fonds. Nous allons les former à travers les structures de l’état qui sont déjà présentes dans le territoire et allons lancer un programme national d’insertion à la vie professionnelle où les personnes seront formées dans les métiers à forte croissance. Je vais restructurer la DER et l’adapter par rapport au besoin des Sénégalais afin qu’ils puissent être financés. Mais nous allons surtout utiliser l’état comme garant des prêts des entrepreneurs sénégalais au niveau des banques et des fonds d’investissements.



3-Miser sur nos ressources humaines



Finalement pour éviter que cette situation se répète dans l'avenir, nous allons éduquer et former les jeunes dès le bas âge. Cette jeunesse est notre plus grande richesse au-delà même des ressources naturelles.



A travers le parti MPR que je dirige, je m’engage à un combat pour un Sénégal plus juste et plus prospère, où chacun peut réaliser ses aspirations. Nous devons travailler ensemble pour créer des opportunités, promouvoir l'éducation, lutter contre la pauvreté et garantir le respect des droits de l'homme pour tous.



Oui le vrai changement est possible.



