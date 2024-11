Handball-CAN Dames 2024 RD Congo (27 nov-07 déc) : le dernier stage des Lionnes aura lieu à Thiès, avec l’arrivée du groupe principal ce lundi à 14 heures mais avec deux grosses absences qui devraient manquer la compétition ! Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2024 à 00:26 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS – Dans le cadre de la préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations Dames, qui se déroulera en République Démocratique du Congo du 27 novembre au 7 décembre 2024, l’équipe des Lionnes effectue son dernier stage à Thiès, au Sénégal. Mais pour cette grande messe du handball féminin africain, la tanière devra faire sans […] XALIMANEWS – Dans le cadre de la préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations Dames, qui se déroulera en République Démocratique du Congo du 27 novembre au 7 décembre 2024, l’équipe des Lionnes effectue son dernier stage à Thiès, au Sénégal. Mais pour cette grande messe du handball féminin africain, la tanière devra faire sans deux de ses cadres. Pour ce dernier stage avant la CAN Dames, les Lionnes devront se passer de leur capitaine Hawa Ndiaye et de l’arrière Fanta Keita. Ces deux grosses figures de la sélection, qui ont pris part aux trois dernières campagnes, dont le Mondial Dames 2023, ne figurent pas sur la liste des convoquées. Absentes lors du précédent rassemblement à Alger, elles devraient également manquer la CAN Dames 2024, selon une source fédérale. Le gros du groupe est attendu ce lundi à 14 heures, avec un hébergement à Thiès et des entraînements programmés au Parc des Expositions de Diamniadio, à Dakar. Pour ce dernier rassemblement, les 19 Lionnes ayant pris part au précédent camp à Alger sont reconduites, en plus de Doungou Camara et de la gardienne Fama Sall, deux joueuses absentes lors du regroupement d’Alger. À l’issue de ce stage, 18 Lionnes seront sélectionnées pour représenter le Sénégal lors de la CAN en République Démocratique du Congo. Il est important de noter que Coura Camara, bien que présente sur la liste des convocations, ne participera pas au stage à Thiès, retenue par son travail selon une source fédérale. Toutefois, elle rejoindra l’équipe en RDC si elle est retenue pour la compétition. Voici la liste des 20 Lionnes présentes à Thiès pour ce stage : 1 Toubissa Elbeco, 2 Ndeye Sokhna Camara Sène, 3 Lorine Boudekhane, 4 Dieynaba Sy, 5 Aminata Cissokho, 6 Mathita Diawara, 7 Raissa Dapina, 8 Sanou Dia, 9 Khady Seck, 10 Soukeina Sagna, 11 Marie Fall, 12 Sophie Kébé, 13 Ndeye Thiaba Ndiaye, 14 Maiwenn Dasylva, 15 Astou Ndiaye, 16 Mairame Ba, 17 Soda Cissé, 18 Aissatou Mané, Doungou Camara, 20 Fama Sall Programme détaillé du stage à Thiès : Mardi 19 novembre Matin : Musculation à 10h, à Thiès Après-midi : Entraînement de handball à 16h, Parc des Expositions, Dakar Mercredi 20 novembre Matin : Entraînement de handball à 10h, Parc des Expositions, Dakar Jeudi 21 novembre Matin : Entraînement de handball à 9h, Parc des Expositions, Dakar Après-midi : Entraînement de handball à 16h, Parc des Expositions, Dakar Vendredi 22 novembre Matin : Musculation et cardio à 10h, à Thiès Samedi 23 novembre Matin : Entraînement de handball à 9h, Parc des Expositions, Dakar Après-midi : Entraînement de handball à 16 heures, Parc des Expositions à Dakar



