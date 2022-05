Hantise des inondations : à Keur Massar Sud c’est le cauchemar

A l'origine, la hantise des inondations, car les travaux de canalisation de l'État ne sont pas encore inachevés et l’hivernage pointe. C'est pourquoi, les populations des quartiers Keur Madiabel et Baye Niass ont organisé un point de presse pour appeler déjà au secours.



Crainte des inondations toujours à Keur Massar , les habitants de la Cité Aïnoumady craignent d’être envahis par les eaux pluviales à cause des travaux inachevés de l'autopont.



Déjà qu’ils ont plongé le quartier dans l'insécurité. Les populations appellent les autorités à réagir rapidement avant l’arrivée de l’hivernage.

L’As