Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Harcelé sexuellement par la fille de 18 ans de sa femme, il ... Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Mars 2018 à 14:47 | | 0 commentaire(s)|

Bonjour , merci de partager mon histoire. Mon nom est Albert et j’ai 40 ans.

Cela fait 4 ans que je me suis marié. Ma femme avait déjà une fille qui est âgée de 18 ans. Elle l’a eu d’une précédente relation.

Sa mère et moi, nous ne sommes jamais à la maison parce que nous sommes tout le temps en mission dans le cadre de nos différents emplois. Je suis tombé malade et je suis resté pendant un long mois à la maison.

La fille de ma femme ne cessait de se promener en sous vêtements partout dans la maison. J’essayais de ne pas la regarder. Mais, elle faisait tout pour passer devant moi. J’étais souvent allongé dans la chambre, c’est elle qui était chargée de m’envoyer mes repas. En plus, elle profitait pour porter des tenues provocantes. Toutefois, Je me suis dit c’est de son âge que les jeunes filles aime porter les tenues sexy.

Un jour, je prenais mon bain, elle est rentrée toute nue dans la douche et s’est collée à moi. Je lui ai demandé de sortir. J’ai du la faire sortir de force hors de ma chambre. Le lendemain de cette scène surréaliste, elle est venue s’excuser et m’a apporté mon repas.

Elle m’a piégé. Je n’ai rien compris, je commençais à trembler, j’avais une envie incontrôlée de faire l’amour. J’étais en érection totale. Je lui ai demandé de sortir de la chambre. C’est là qu’elle m’a avoué que la nourriture que je venais de manger contenait du viagra. J’étais en colère, cette gamine m’avait piégé.

Malade, et épuisé, je me suis laissé faire. J’ai regretté ce moment d’excitation fou. Depuis ce temps, elle me harcèle, sa mère est rentrée de voyage, et quand elle voit sa mère se rapprocher de moi, elle se met en colère.

En plus, elle veut que je quitte sa mère pour elle. Finalement, un seul moment de plaisir est en train de détruire ma vie.

Afrikmag





Accueil Envoyer à un ami Partager