Harcèlement, kidnapping et tortures : Le Général Moussa Fall face à deux nouvelles plaintes
Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2024 à 10:45

L’ancien Haut commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire, le Général Moussa Fall, ainsi que le commandant de la Section de recherches de Ziguinchor (sud) et plusieurs de leurs collaborateurs, se retrouvent dans une situation délicate. L’officier Ibrahima Dramé, ancien commandant du deuxième escadron de […] Sénégal Atlanticactu/ Général Moussa Fall/ Saliou Ndong L’ancien haut commandant de la gendarmerie et Directeur de la justice militaire, le Général Moussa Fall, ainsi que le commandant de la Section de recherches de Ziguinchor (sud) et plusieurs de leurs collaborateurs se retrouvent dans une situation délicate. L’officier Ibrahima Dramé, ancien commandant du deuxième escadron de la garde présidentielle, radié de la gendarmerie, a déposé plainte contre eux, les accusant de « harcèlement, enlèvement et tortures ». D’après L’Observateur, un soit-transmis n°7264 émis par le Procureur de la République près le Tribunal hors classe de grande instance de Dakar, en date du 8 novembre 2024, a conduit à la saisine du commissariat de Rebeuss (police) suite à deux plaintes déposées par Ibrahima Dramé via l’Administration pénitentiaire auprès du Parquet de Dakar. Toujours selon la même source, Ibrahima Dramé, ancien Commandant du deuxième escadron de la garde présidentielle, purgeait une peine à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss. Il est poursuivi pour « complot contre l’autorité de l’Etat et outrage à un commandant de la force publique ». Dans ses plaintes, Ibrahima Dramé met en cause une procédure entachée d’irrégularités qui aurait conduit à sa radiation de la Gendarmerie nationale. Selon lui, cette sanction administrative repose sur des accusations sans fondement de complot contre l’autorité de l’Etat sous la présidence de Macky Sall et d’atteinte à l’autorité militaire représentée par le Général Moussa Fall. Malgré sa chute, l’ancien officier, déterminé à prouver son innocence et à obtenir sa réhabilitation, soutient que la procédure disciplinaire a été marquée par de graves irrégularités, portant atteinte à ses droits de défense.



Source : Source : https://atlanticactu.com/harcelement-kidnapping-et...

