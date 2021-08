Harcèlement sexuel/ Le gouverneur de New York incriminé: Biden l’enjoint à démissionner Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Août 2021 à 13:56 | | 0 commentaire(s)|

Le puissant gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a été accusé d’harcèlement sexuel. Le rapport d’enquête qui met en cause le gouverneur de New York a été rendu public par la procureur générale Laetitia James.



« L’enquête indépendante a révélé que le gouverneur Cuomo a sexuellement harcelé plusieurs femmes. Il les a touchées de façon inappropriée, embrassées, et il a tenu des propos déplacés et de nature sexuelle. Ce qui a créé un climat de travail hostile pour les femmes », a-t-elle déclaré.



Au cours de l’enquête, 179 personnes ont été entendues et plus de 70 000 pièces examinées. Notamment des textos, des emails envoyés par le gouverneur à ses accusatrices d’harcèlement sexuel.



Toutefois, malgré toutes ces pièces à conviction, le gouverneur Cuomo a assuré ce mardi qu’il n’avait « jamais touché quelqu’un de manière inappropriée ou fait des avances sexuelles inappropriées », rapporte RFI.

Accueil Envoyer à un ami Partager