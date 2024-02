« Haro à cette opposition aux abois, vivement le report ! », Par Mouhamadou Lamine Massaly

Le président de la République a décidé de reporter la Présidentielle en évoquant une crise institutionnelle pour user des dispositions de l’article 52 de la constitution. Après ce report, l’opposition rue dans les brancards. Il s’agit là d’une attitude irresponsable cavalière de l’opposition qui pourtant avait plaidé le report de l’élection. Cette sortie inconstante de l’opposition aux abois, pouvait ne pas nous intéresser outre mesure mais leur attitude est la voie toute trouvée par les saboteurs pour plomber l’élan du développement économique national.



Leur sortie symbolise le bouillonnement du front social dont rêve est en quelque sorte le mot d’ordre lancé, hélas très souvent, par les forces de régression qui tentent à tout prix de déstabiliser le pouvoir en place. Ce qui se passe aujourd’hui est que ces gens sont dans leur écrasante majorité des saboteurs en puissance. Avec le « yengou yengeul », ils ne sont mus que par de vils intérêts alimentaires.



Ces opposants se servent du peuple qu’ils instrumentalisent par la désinformation et l’intoxication afin de faire chanter les décideurs politiques. Ils n’ont cure des préoccupations des Sénégalais qu’ils utilisent tout simplement comme des sujets mobilisables et malléables à souhait…



Le mensonge peut faire le tour du monde le temps que la vérité mette ses chaussettes



Ne prenez pas l’opinion sénégalaise pour des demeurés. Vous avez tous théorisé le report et vous voulez mettre en mal le peuple sénégalais avec le président Macky Sall, mais ça ne passera pas. Il faut arrêter vos mensonges et vos manipulations. Vous avez tous reconnu que nous sommes dans un contexte où il est impossible d’organiser la Présidentielle. Un Premier ministre et des juges ont été accusés de corruption. Nous allons faire face et nous allons œuvrer pour la paix et stabilité. Ce dialogue permettra de libérer les prisonniers qui n’ont pas commis d’actes terroristes et d’organiser une élection inclusive.



L'UNR réitère son engagement, sa fidélité et sa loyauté derrière le président Macky Sall pour que la vérité triomphe.



Mouhamadou Lamine Massaly

Président de l'UNR