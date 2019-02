Harouna Dia, de Pikine à Kanel pour un seul objectif: massifier et réélire Macky Sall Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Février 2019 à 16:01 commentaire(s)|

L'homme d'affaires sénégalais établi au Burkina, séjourne depuis deux mois au Sénégal. Harouna Dia a commencé par visiter les communes les plus peuplées du département de Pikine. Djeddah Thiaroye Kao scindée en zones, a reçu l'ami du Président Macky Sall.



Ensuite Keur massar a reçu Harouna Dia pour renverser la tendance et définir les stratégies électorales avec un appui aux responsables de ladite commune. Le maire Moustapha Mbengue et son équipe, l'ancienne député Aissata Dia, les partis alliés, et les autres sensibilités ont également été reçues par Harouna Dia.



La commune de Diamagueune Sicap Mbao avec le maire Ndoffene Fall et le coordonnateur Ibrahima Lô, a eu un entretien fructueux avec Harouna Dia. L'autre camp avec Maimouna Baldé et Mme Sarr a été également reçu. Finalement, les deux camps se sont donnés la main. L'honorable député Samba Ndiaye et le maire Daouda Ndiaye ont été reçus par le grand frère du questeur Daouda Dia, avec tous les responsables de la zone.



Durant ses audiences, Harouna n'a pas manqué de parler du bilan satisfaisant du Président Macky Sall, notamment en matière de lutte contre les inondations, le problème de l'énergie et surtout, la baisse du prix des denrées alimentaires.



On a aussi noté la présence du natif de Wendou Bosseabe à côté du Président Macky Sall au meeting de lancement à Mbacké. Harouna Dia a accompagné son candidat jusqu'à Kanel, où il a pris la parole en public pour la deuxième fois depuis la dernière visite économique du Président Macky Sall au Fouta.



A Kanel, Harouna Dia est revenu sur son compagnonnage avec le Président depuis 2007. Un discours riche en enseignements et très apprécié par les foutanké. Le Président Macky Sall a remercié vivement son ami pour son soutien constant depuis le début. Après le départ du Président Macky Sall de Kanel, Harouna Dia a été accueilli par une liesse populaire dans son village. Arrivé chez lui à Wendou Bosseabe, il a reçu les délégations des villages du Fouta jusqu'à 4h du matin.



Il a ensuite présenté ses condoléances à la famille de feu Demba Sy dit Bess, avant d'être accueilli par son ami d'enfance Salif Sall. Chez ce dernier, Harouna a retrouvé tous les responsables de Orkadiere.



Les femmes de Wendou Bosseabe, bénéficiaires des périmètres agricoles du village financés par Harouna Dia, lui ont donné un boeuf en guise de témoignage de leur reconnaissance.











