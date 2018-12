Harouna Dia s’investit pour la réélection du Président Macky Sall au 1er tour le 24 février 2019 La commune de Djidah Thiaroye Kao(zone 1) a accueilli, M. le conseiller spécial du Président Mr Harouna Dia et son jeune frère Daouda Dia 1er Questeur à l'Assemblée nationale pour les besoins d'accompagner les populations, et appeler les responsables à la retenue et à l'unité par rapport à l'urgence de l'heure qu'est : tout faire pour la réélection du Président Macky Sall dès le 1er tour en 2019...

