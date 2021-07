Hausse de 168% du résultat net de la SITAB au premier trimestre 2021

Le rapport d’activité établi par les dirigeants de cette entreprise indique en effet un niveau qui se situe à 2,559 milliards FCFA contre 953,823 millions FCFA au 31 mars 2020, soit une augmentation de 1,605 milliard FCFA.



Le chiffre d’affaires a augmenté de 20% passant de 27,403 milliards FCFA au 31 mars 2019 à 32,763 milliards FCFA au 31 mars 2020. Du côté des volumes de vente, la SITAB a écoulé 1.487.600 tiges durant la période sous revue contre 1.254.800 tiges un trimestre plus tôt, soit une progression de 19%.



Selon les responsables de la SITAB, cette performance est la résultante de plusieurs facteurs au nombre desquels, il y a l’adaptation de la stratégie de distribution de sorte que les agences et représentations soient toujours proches des clients.



Ils avancent également le maintien des prix de vente conseilles inchangés malgré l’augmentation de la fiscalité spécifique aux cigarettes (droits d’accises) de 1%, sans compter les actions Anti Illicite Trade (AIT) la campagne de lutte et de répression de la fraude qui a permis de freiner l’avancée de la contrebande et/ou des produits contrefaits auprès du consommateur. << Ce qui a pour effet de rediriger les consommateurs des produits illégaux vers les produits légaux>>, soulignent les responsables de la SITAB.



Le résultat d’exploitation est en forte hausse de 171% à 2,551 milliards FCFA contre 942,586 millions FCFA au premier trimestre 2019. << L’évolution du résultat d’exploitation est la conséquence de l’augmentation des ventes et de la maitrise des dépenses de fonctionnement>>, explique-t-on au niveau de la SITAB.



En perspectives, les dirigeants de la SITAB estiment que malgré la crise du COVID-19 et ses conséquences économiques et sociales, ils prévoient le maintien du niveau des ventes actuelles et un impact positif sur les résultats de la société.

Oumar Nourou







