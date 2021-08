Hausse de 19% du résultat net de la BOA Burkina au premier trimestre 2021

Le tableau d’activités et de résultats établi par les dirigeants de cet établissement bancaire révèle un résultat net de 5,075 milliards FCFA contre 4,266 milliards FCFA au premier trimestre 2020, soit une augmentation de 809 millions FCFA.



Le total de bilan de la banque s’établit à 1007,841 milliards FCFA en fin mars 2021 contre 988,181 milliards FCFA au 31 décembre 2020, soit une hausse de 2,0%.



Quant au produit net bancaire, il a progressé de 5,26% à 11,466 milliards FCFA contre 10,893 milliards FCFA au 31 mars 2020. Selon les responsables de la BOA Burkina, hausse est essentiellement soutenue par <<la croissance annuelle de la marge nette bancaire de 11,2%>>.



Selon toujours la direction de la BOA Burkina, les dépôts et crédits se sont renforcés respectivement de 13,5% et 0,2% entre le 31 décembre 2020 et fin mars 2021. Ce qui permet à ses yeux à la banque de <<consolider sa position de place sur le marché>>.

Le résultat avant impôt a évolué de 1,041 milliard, s’établissant à 5,895 milliards FCFA contre 4,854 milliards FCFA au premier trimestre 2020.



