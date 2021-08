Hausse de 38% du résultat net de Total Côte d’Ivoire au premier trimestre 2021

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Août 2021 à 13:55 | | 0 commentaire(s)|

Le tableau d’activité et de résultat établi par les dirigeants de cette société, ce résultat s’est établi à 2,291 milliards FCFA contre 1,666 milliard FCFA au 31 mars 2020, soit une augmentation de 625 millions FCFA. De l’avis des dirigeants de cette entreprise, cette embellie est due à la bonne performance commerciale et la dynamique haussière du marché.



Quant au chiffre d'affaires hors taxes de la société, il a enregistré une baisse de 907 millions FCFA, passant de 114,605 milliards FCFA au premier trimestre 2020 à 113,698 milliards FCFA un an plus tard. Selon les responsables de Total Côte d’Ivoire, le chiffre d’affaires est impacté par la baisse de la valeur moyenne des produits pétroliers sur le premier trimestre 2021 par rapport à la même période de 2020. Par contre les ventes à haute valeur ajoutée progressent de 5,1% aussi bien pour le réseau que les lubrifiants.



Le résultat des activités ordinaires avant impôts, est en hausse de 40,5% à 3,224 milliards FCFA contre 2,295 milliards FCFA au premier 2020.



Oumar Nourou







Source : Le résultat net de Total Côte d’Ivoire a connu une hausse de 37,5% au terme du premier trimestre 2021 comparé à la même période de 2020.Source : https://www.lejecos.com/Hausse-de-38-du-resultat-n...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos