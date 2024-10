Hausse de 6,2% du résultat net de Ecobank Côte d’Ivoire au premier semestre 2024.

Ce résultat en question d’est élevé à 25,4 milliards de FCFA contre 24 milliards de FCFA au 30 juin 2023.



Le total du bilan enregistré une augmentation de 33,366 milliards à 1854,163 milliards de FCFA.



Quant au produit net bancaire (PNB), il a progressé de 11%, affichant une réalisation de 58,785 milliards de FCFA contre 53,158 milliards de FCFA au 30 juin 2023. De l’avis de la direction de la banque, cette performance résulte de l’augmentation de la marge nette d’intérêts de 3,2 milliards de FCFA ainsi que de la hausse des commissions de 2,4 milliards de FCFA.



Le rapport d’activités indique des dépôts clientèle en baisse de 2,7% puisqu’ils sont comptabilisés à 1 282,959 milliards de FCFA contre 1 319,125 milliards de FCFA au premier semestre 2023. De leur côté, les créances sur la clientèle sont aussi en baisse de 2,91% avec une réalisation de 1014,589 milliards de FCFA contre 1045,020 milliards de FCFA au premier semestre 2023.



A fin juin 2024, les charges d’exploitation de Ecobank Côte d’Ivoire se sont accrues de 15% passant de 22,390 milliards à fin juin 2023 à 25,732 milliards.



Le coût du risque a été nettement réduit de 24,1% et passe de 3,171 milliards de FCFA au premier semestre 2023 à 2,406 milliards de FCFA un an plus tard. A ce niveau, la direction de Ecobank Côte d’Ivoire estime que cette réduction est la conséquence des actions renforcées de recouvrement et d’un suivi rigoureux du risque de crédit.



Concernant le résultat brut d’exploitation (RBE), il a dégagé un solde de 33,053 milliards de FCFA contre 30,768 milliards de FCFA au 30 juin 2023 (+7,42%).



Le résultat avant impôts est en progression de 11,1% à 31 milliards de FCFA contre 28 milliards de FCFA à la fin du premier semestre 2023.



Quid des perspectives de Ecobank Côte d’Ivoire ? A ce niveau, la direction de cet établissement bancaire note que « la Côte d’Ivoire poursuit sa dynamique avec une croissance attendue de 6,8%, ce qui devrait renforcer la demande de services bancaires notamment l’activité de crédit. » Cependant, elle est d’avis que la politique monétaire de la BCEAO, qui maintient le taux directeur et celui du guichet marginal à respectivement 3,5% et 5,5% pourrait continuer à peser sur les marges d’intérêt.



« Malgré ces défis, soulignent les responsables de la Banque, la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie axée sur la croissance, la transformation et le rendement devrait nous aider à maintenir la tendance positive observée au cours du premier semestre en vue de l’atteinte de nos objectifs. »

Adou FAYE