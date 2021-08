Hausse de 73% du résultat net de la société : Tractafric Motors Côte d’Ivoire au premier trimestre 2021

De 408,814 millions de FCFA au 31 mars 2020, ce résultat est passé à 707,172 millions de FCFA un an plus tard.



Pour sa part, le chiffre d’affaires connait une progression de 6,5% à 14,827 milliards de FCFA contre 13,926 milliards FCFA au premier trimestre 2020. Selon les responsables de la société, « la part de marché sur le premier trimestre 2021 s’élève à 14% avec 613 véhicules neufs livres contre 586 véhicules livrés au premier trimestre 2020, soit une hausse de 5%. »



Le résultat des activités ordinaire est en progression de 62,7% à 962 millions FCFA contre 591 millions FCFA au premier trimestre 2020.



Sur l’évolution prévisible de l’activité à la clôture, la direction de la société Tractafric Motors Côte d’Ivoire prévoit de retrouver une part de marche conforme aux années précédentes. « De plus, ajoute-elle, TMC va intégrer de nouvelles activités : ouvertures de nouvelles agences à l’intérieur du pays et l’entrée en production de l’agence de Yopougon ouvert en 2020. » Cependant, les responsables de la société sont d’avis que la tendance qu’ils ont annoncée reste tributaire de la stabilité socio-politique et sanitaire de la Côte d’Ivoire.



