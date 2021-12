Hausse de10,8% du résultat net de la banque BICICI au troisième trimestre 2021

Selon le rapport d’activité établi par la direction de la banque, ce résultat s’est élevé à 7,581 milliards de FCFA contre 6,841 milliards de FCFA un an auparavant.



Pour sa part, le produit net bancaire (PNB) est en retrait de 1,6%, se situant à 32,711 milliards de FCFA contre 33,253 milliards de FCFA au 30 septembre 2020.



La BICICI a eu à consentir à sa clientèle des crédits nets de 436,311 milliards de FCFA contre 471,992 milliards de FCFA un an auparavant (-7,6%). De l’avis de la direction de cet établissement bancaire, cette baisse est en lien avec le report de tirage de crédits notifiés portant sur des montants significatifs par plusieurs clients.



De leur côté, les dépôts de cette même clientèle se sont replies de 2,6%, passant de 706,921 milliards de FCFA au 30 septembre 2020 à 688,453 milliards de FCFA au 30 septembre 2021.



Selon la direction de la BICICI, les frais de gestion restent maitrises et se chiffrent à 22,027 milliards de FCFA contre 22,163 milliards de FCFA un an auparavant (-0,6%).



Concernant le résultat brut d’exploitation, le rapport d’activité met en exergue une baisse de 3,7% à 10,684 milliards de FCFA contre 11,090 milliards de FCFA au troisième trimestre 2020.



Par contre la BICICI a considérablement amélioré de 46,2% son coût du risque qui est passé de -3,062 milliards de FCFA au 30 septembre 2020 à -1,646 milliard de FCFA au 30 septembre 2021.



