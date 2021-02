Hausse des cas positifs de Covid-19 : C’est la grosse peur à Vélingara ! L’information relayée par « Le Quotidien » a été livrée par Dr Omar Sané, médecin-chef, qui présidait une réunion de coordination sur la riposte contre la pandémie. A l’en croire, 18 patients sont encore sous traitement alors qu’il y a eu 110 guéris.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Février 2021 à 08:39 | | 0 commentaire(s)|

Epargnée par la première vague avec 6 cas positifs au Covid-19 sur les 95 enregistrés sur l’ensemble du district sanitaire de Vélingara, la capitale départementale est touchée de plein fouet cette fois-ci. Elle a même supplanté Médina Gounass. Au total, le district de santé a connu 128 cas de coronavirus depuis mars 2020 dont 33 pour cette seconde vague, localisés à Vélingara.





La ville de Vélingara a peur, d’autant plus que «les cas ne sont ni identifiés ni localisés par la population pour savoir à quoi s’en tenir», déplorent plusieurs personnes interrogées. Cela, à un moment où «même si le port du masque dans les lieux recevant du public devient un réflexe, ce n’est pas le cas pour le lavage systématique des mains. Voyez les lieux publics, même dans les services et banques, les dispositifs de lavage des mains sont emportés par la première vague», note Amadou Boiro.



Au courant de la rencontre, Dr Sané a demandé aux chefs de service d’imposer le port du masque à leurs adjoints et surtout de renouveler ou réparer les dispositifs de lavage des mains.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos