Hausse des prix alimentaires mondiaux en novembre, tirée par l’huile végétale (FAO)

Les prix des huiles végétales ont ainsi augmenté de 7,5 % en novembre par rapport à octobre, marquant sa deuxième forte augmentation en deux mois et 32 % de plus que son niveau d’il y a un an. Les prix de l’huile de soja ont augmenté en raison de la demande mondiale d’importations, tandis que les cotations de l’huile de colza et de tournesol ont augmenté en raison du resserrement des perspectives de l’offre mondiale sur leurs marchés respectifs.



En outre, les prix des produits laitiers ont maintenu leur trajectoire ascendante en novembre, augmentant de 0,6 % par rapport à octobre, sous l’effet de la reprise de la demande mondiale d’importations de lait entier en poudre. Les prix du beurre ont atteint un nouveau niveau record en raison de la forte demande et des stocks serrés en Europe occidentale, tandis que les prix du fromage ont augmenté en raison des disponibilités limitées à l’exportation. L’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 127,5 points en novembre, en hausse de 5,7 % par rapport à l’année précédente, tout en restant 20,4 % en dessous de son pic de mars 2022.Les prix des huiles végétales ont ainsi augmenté de 7,5 % en novembre par rapport à octobre, marquant sa deuxième forte augmentation en deux mois et 32 % de plus que son niveau d’il y a un an. Les prix de l’huile de soja ont augmenté en raison de la demande mondiale d’importations, tandis que les cotations de l’huile de colza et de tournesol ont augmenté en raison du resserrement des perspectives de l’offre mondiale sur leurs marchés respectifs.En outre, les prix des produits laitiers ont maintenu leur trajectoire ascendante en novembre, augmentant de 0,6 % par rapport à octobre, sous l’effet de la reprise de la demande mondiale d’importations de lait entier en poudre. Les prix du beurre ont atteint un nouveau niveau record en raison de la forte demande et des stocks serrés en Europe occidentale, tandis que les prix du fromage ont augmenté en raison des disponibilités limitées à l’exportation. Les céréales et le sucre ont affiché des baisses en novembre En revanche, d’autres produits ont affiché des baisses en novembre. L’Indice FAO des prix des céréales a chuté de 2,7 %, soit 8,0 % de moins que l’année précédente.



Les prix mondiaux du blé ont baissé en raison de la faiblesse de la demande d’importations internationales et de l’augmentation des disponibilités due aux récoltes en cours dans l’hémisphère sud. L’indice FAO des prix de tous les types de riz a baissé de 4,0 % en novembre, sous l’effet d’une concurrence accrue sur le marché, des pressions exercées par les récoltes et des fluctuations monétaires.



Les prix mondiaux du maïs sont restés stables, la forte demande intérieure au Brésil et la demande du Mexique pour les approvisionnements en provenance des États-Unis d’Amérique ayant été compensées par des conditions météorologiques favorables en Amérique du Sud, une demande réduite pour les approvisionnements ukrainiens et la pression saisonnière exercée par la récolte en cours aux États-Unis.



L’Indice FAO des prix du sucre a baissé de 2,4 % par rapport à octobre. Les prix de la viande ont diminué de 0,8 % en novembre, principalement en raison de la baisse des cotations de la viande porcine dans l’Union européenne, reflétant l’abondance de l’offre et la faiblesse persistante de la demande mondiale et intérieure. Baisse du ratio stocks/utilisation des céréales



La production mondiale de blé en 2024 devrait être équivalente à celle de 2023, soit 789 millions de tonnes, tandis que la production de maïs devrait diminuer de 1,9 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 1.271 millions de tonnes, en raison de rendements inférieurs aux prévisions dans l’Union européenne et aux Etats-Unis d’Amérique. Les prévisions pour la production mondiale de riz en 2024/25 indiquent une augmentation annuelle de 0,8 % pour atteindre le niveau record de 538,8 millions de tonnes.



Par ailleurs, une révision significative d’octobre prévoit maintenant que les stocks mondiaux de céréales diminueront de 0,7 % par rapport à leurs niveaux d’ouverture, mais avec « un niveau d’approvisionnement confortable » à l’échelle mondiale.



Le commerce international de céréales en 2024/25 est maintenant prévu à 484 millions de tonnes, soit une baisse de 4,6 % par rapport à l’année précédente. Les volumes des échanges mondiaux de blé et de maïs devraient diminuer, tandis que les échanges de riz devraient augmenter.

https://news.un.org/fr

Source : Les prix des denrées alimentaires dans le monde sont repartis à la hausse en novembre, atteignant leur plus haut niveau depuis avril 2023, augmentant de 0,5 % par rapport à octobre, sous l’effet de la hausse des cours internationaux des huiles végétales, a indiqué vendredi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).Source : https://www.lejecos.com/Hausse-des-prix-alimentair...

