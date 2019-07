Hausse des prix de l’oignon et de la pomme de terre

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2019

A quelques jours de la Tabaski, le consommateur risque d’être rudement éprouvé. Alors que le mouton est déjà une hantise pour le gorgorlou, « L’As » a appris que les prix de l’oignon et de la pomme de terre ont flambé.



D’après nos sources, de 6000 FCfa, le sac d’oignons de 25 kilogrammes, passe à 7500. Le sac de pomme de terre de 25 Kg passe à 8750 francs alors qu’il était de 6500 francs Cfa, maximum.



Pourtant le ministre du Commerce avait promis que les prix n’allaient pas bouger.

