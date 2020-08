Hausse des tarifs : Orange maintient les forfaits polémiques et en dévoile 3 nouveaux Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 20:56 | | 0 commentaire(s)|

Après la conférence de presse du Directeur général de l’Autorité de régulation des postes et des télécommunications, la Sonatel a publié ses nouvelles offres qui entreront en vigueur à partir du 31 aout. En effet, comme l’avait annoncé Abdoul Ly, un nouveau forfait de 2200 francs Cfa a été annoncé par l’opérateur. Celui-ci comporte 300 mn d’appels vers tous les réseaux, avec une connexion internet réduite à 750 Mo d’internet. Un autre forfait à 4000 francs Cfa avec 600 minutes d’appel et 2 gigas d’internet. Le troisième forfait coutera 5500 francs Cfa avec 150 minutes d’appel, 12,5 gigas de connexion internet. Ces forfaits Suffiront-ils à dérider les clients qui fulminaient contre les forfaits polémiques ? En tout cas, Sonatel a précisé que «Ces offres sont destinées à compléter le catalogue d’offres déjà disponibles». Ce qui veut dire que les forfaits polémiques ne seront pas supprimées.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-29681-hausse-des-...

