Hausse du prix de l'électricité: Consommateurs et industriels de la glace en cause Les prix des carburants ont augmenté depuis samedi dernier au Sénégal. Cette hausse de 100 FCfa du coût du gasoil et de l’essence s’explique par la persistance de la crise internationale qui affecte le cours des matières premières et l’économie mondiale.

Le gouvernement a donc décidé de réduire sa subvention sur le carburant et l’électricité, pour l’orienter vers les Sénégalais qui en ont le plus besoin. Le président Macky Sall avait annoncé lors de son discours à la nation le 31 décembre que l’effort de protection sociale serait renforcé en 2023. 450 milliards de CFA seront mobilisés pour la subvention de produits alimentaires et énergétiques.



Une revalorisation de l’électricité a également été décidée par le gouvernement sénégalais. Celle-ci s’appliquera par tranches sur les usagers qui consomment plus de 150 killowatts par heure tous les deux mois. Du coup notre électricité qui dépend en majorité des énergies fossiles voit ses couts de production évoluer à la hausse.



D'après dakarposte, la SENELEC peut s'en tirer grâce à des recettes additionnelles comme les subventions de l'État que celle-ci rechigne souvent à débloquer. Mais, il se trouve que ce n'est pas le seul problème. En outre, les pertes sur le marche des changes ce sont les consommateurs eux-mêmes, qui sont à la base des pertes de recettes de SENELEC, dont les plus grands fraudeurs ne sont autres que les industriels de la glace. Ces derniers, accuse-t-on, sont les plus gros consommateurs et les fraudeurs les plus impénitents", avons-nous appris de sources au parfum de ce qui se trame dans ce secteur .



En somme, le manque a gagner se répercute sur les ménages lorsqu'il y a hausse. Et ils commettent leurs forfaits souvent avec la complicité d'agents véreux de SENELEC. Il est donc temps que SENELEC avec l'aide de l'Etat mette en place une Brigade de surveillance, qui veillera 24h/24 aux fins de mettre fin au fléau.



