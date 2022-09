Hausse du prix de l'électricité: La SENELEC apporte des précisions (document)

La Senelec informe son aimable clientèle que des personnes malintentionnées véhiculent de fausses informations faisant état 'une hausse du prix de l'électricité (kilowatt heure), renseigne un communiqué de ladite structure.



Senelec tient à préciser que cette information et fausse et fallacieuse et que la décision N°2019-48 de la Commission de Régulation du Secteur de l'Electricité (CRSE) en date du 19 novembre 2019, est toujours en vigueur, poursuit le communiqué.



Senelec informe que les prix de l'électricité sont fixés par la CRSE et par décision. Pour toutes informations complémentaires, voire document