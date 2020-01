Hausse du prix de l’électricité : la Fédération des boulangers rencontre Nio Lank et menace d’aller en grève Le Fédération nationale des boulangers adhère à la cause du collectif Nio Lank. Amadou Gaye, le président de ladite fédération a d’ailleurs rencontré les membres du collectif, hier et ceux du Fnr. Il a indiqué qu’avec l’application de cette hausse, plusieurs boulangers risquent de cesser leurs activités dans trois mois et n’exclut pas une grève pour amener l’Etat à reculer sur cette décision.

