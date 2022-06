Hausse du prix du carburant : Les Sénégalais très remontés contre l'Etat et... Rédigé par leral.net le Lundi 6 Juin 2022 à 19:51 | | 0 commentaire(s)| La pénurie de l’essence et la hausse de son prix ces derniers jours, au Sénégal, comme dans de nombreux pays du continent, ont fini de décourager les plus optimistes. A Dakar, les Sénégalais sont très remontés contre l’Etat, face à cette situation très difficile. Selon eux, "le gouvernement en est l’unique responsable et cela ne va certainement pas manquer d'impacter la population." Ainsi, ils demandent la subvention de l’Etat dans de brefs délais, pour régler le problème.



