Hausse du prix du ciment : Les locataires désapprouvent et rappellent à Macky Sall ses engagements

L’Association pour la défense des locataires du Sénégal désapprouve la hausse du prix du ciment annoncée hier par le chef de l’Etat, lors de la réception des cahiers de doléances des centrales syndicales.



Elimane Sall, président de ladite association, estime que si cela venait à être appliqué, le prix de la location va connaître une hausse. Mieux, il relève une certaine contradiction dans cette décision du chef de l’Etat qui s’est engagé, selon lui, il y a cinq ans, à réduire le coût du loyer.



« Quand le gouvernement décidait de la baisse le prix du loyer, il avait pris comme mesures d’accompagnements, la baisse de tous les produits qui entrent dans la construction. S’il augmente le prix du ciment et les taxes, ça aura forcément un impact sur le coût du loyer à Dakar et ailleurs. Donc, cette décision est en parfaite contradiction parce qu’au même moment, le gouvernement est en train de faire la promotion du logement social. Or, faire la promotion du logement, c’est agir sur les produits qui entrent dans ces logements-là », explique-t-il sur Iradio.



Par ailleurs, M. Sall invite le chef de l’Etat à être conforme à ses engagements, celui de faire de « 2019, une année sociale ».

