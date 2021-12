Hausse du prix du loyer: Les agents immobiliers dégagent leurs responsabilités et éclairent l’opinion publique. Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Décembre 2021 à 01:04 | | 0 commentaire(s)|

Plus de la moitié de la population dakaroise est constituée le locataires, cependant ces derniers, depuis des années continuent de se plaindre du coût exagéré de ces habitations et vont jusqu’à pointer un doigt accusateur en direction des professionnels de l’immobilier pour collusion avec les bailleurs pour plus de profit.



Ainsi, compte tenu de la situation, la fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal (FACIS) a jugé nécessaire de faire face à la presse pour recader le débat afin d’éclairer la lanterne des Sénégalais et se laver de toute accusation allant dans ce sens.



Pour cause de cette problématique, Massamba Ndiaye, le secrétaire général de la fédération, a évoqué la théorie des 3F, qui implique le foncier qui est excessivement cher au Sénégal,le financement des projets immobiliers dont le taux d’intérêt appliqué est très élevé et enfin la fiscalité avec les taxes insoutenables fixées par l’État...

