Hausse exponentielle de la Covid: Touba, le maintien du Magal, le ndigël de Serigne Bamba Comme l'année dernière, Touba avait maintenu l'organisation du Magal, malgré la pandémie de la Covid 19. Cette fois-ci, elle remet cela, malgré une hausse exponentielle des cas.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juillet 2021 à 06:18 | | 0 commentaire(s)|

Selon le porte parole de la communauté mouride, Serigne Bass Abdou Khadre, "le Dieu qui nous avait permis de vivre l'événement aussi tranquillement l'année dernière est toujours là. Nous lui tendons nos mains et prions pour qu'il nous protège encore cette fois", a-t-il attaqué.



A l'en croire, "nous avons la ferme conviction que rien de malveillant n'adviendra , puisque le Magal est un ndigël de Serigne Touba", soutient-il avec fermeté.



Comme l'année dernière, il estime que toutes les mesures seront prises comme le veut le corps médical, à savoir le port du masque, le lavage des mains et les mesures barrières.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos