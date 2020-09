Hausse sur le prix des légumes Rédigé par leral.net le Samedi 19 Septembre 2020 à 01:24 | | 0 commentaire(s)|

Chaque matin, les femmes de la banlieue prennent d’assaut le marché de Thiaroye à la recherche de légumes. Cependant, ces primeurs sont introuvables en plus de la hausse exagérée sur les prix. Ce que déplorent beaucoup de ménagères et de commerçants. Tôt le matin, les clients ainsi que les vendeurs convergent vers le marché de Thiaroye. Dans ce lieu de vente où règne une atmosphère très chaleureuse, entre les cris des vendeurs, le marchandage des clients, les porteurs qui interceptent les clients pour les aider, c’est la bonne ambiance. Les étals sont bien approvisionnés et on note divers produits : tomates fraiches, carottes, poivrons, choux. Ce qui donne envie de s’en procurer. Cependant, les clients seront vite déçus quant aux prix affichés. Ces légumes sont très chers. Revendeuse au marché de Wakhinane Nimzatt, Mame se rend chaque jour au marché de Thiaroye pour se procurer des légumes. Trouvée en train de marchander le prix du poivron qui est passé de 1200 à 1800FCFA, elle renseigne que les légumes ont connu une hausse par rapport à leur prix d’avant.« On est obligé de les acheter malgré la cherté pour faire plaisir à nos clients. Depuis longtemps, on n’a pas fait 100 % de bénéfice. ». Les ménagères rencontrées dans le marché se plaignent également de la hausse des prix sur les légumes. « Comme vous le voyez, je suis en train de marchander le prix de ces condiments. Mais c’est sans succès. Les légumes coutent vraiment trop chers, mais on est obligé de les acheter malgré nous. » C’est dans cette même lancée que Khady, fraichement mariée, confirme les propos de cette dame « Les légumes sont hors de portée en ce moment car les prix sont trop élevés. Je suis obligée de les acheter pour préparer un bon « diébou djeune » afin de charmer ma belle-famille. Même la salade se fait désirer. Le bouquet de salade qui coutait 100fcfa est passé à 200 voire même 300 FCFA. Les clients et les revendeurs pointent du doigt les grossistes. Lesquels ont procédé à une hausse des prix. Mais en réalité, ils subissent le même sort. Selon ces distributeurs, avec l’hivernage, l’approvisionnement et la conservation des légumes deviennent très difficiles. « Nous sommes tous des pères et des responsables de famille. Donc nous savons ce qu’endurent les revendeurs et les consommateurs. Ce n’est intéressant ni d’ordre éthique, d’augmenter les prix pour le simple plaisir. Les conditions pour se procurer les légumes sont extrêmement difficiles. On se déplace de région en région pour s’approvisionner. Le prix du transport est aussi très cher. Souvent, on vend à perte pour ne pas se retrouver avec des produits pourris », se justifie Omar Diouf sur la hausse des prix. FATIME MAX GUEYE



