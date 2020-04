Hautes-Pyrénées : Deux morts et cinq blessés dans le crash d’un hélicoptère militaire

Un hélicoptère militaire s’est écrasé ce mercredi dans les Hautes-Pyrénées. Le terrible accident a fait deux morts et cinq blessés qui ont tous été évacués, selon un bilan de la préfecture qui indique que l’appareil appartenait au 5e Régiment d'hélicoptères de combat (RHC) de Pau et transportait sept personnes en tout.



Le crash s’est produit vers 16h30 sur la commune de Bouilh-Devant, une commune située à 22 km au nord-est de Tarbes, près des limites du département du Gers. Deux des blessés ont été évacués par hélicoptères, deux par la route, vers les hôpitaux de Tarbes et Toulouse, d’après la préfecture.



L’appareil était en exercice



L’appareil était un Cougar. Cet hélicoptère de manœuvre, qui peut à la fois transporter des hommes ou du matériel, réalisait un exercice dans la zone, a précisé à l’AFP le porte-parole de l’Armée de terre Benoît Brulon. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.



Les missions de ce régiment combinent le renseignement, l’intervention armée, la manœuvre et le transport de tous types de troupes. Mais il est également engagé dans toutes les missions intérieures, comme les secours aux populations après les catastrophes naturelles.



Fin novembre 2019, ce même régiment avait été endeuillé par la perte de sept de ses soldats, morts dans un accident d'hélicoptères au Mali qui avait coûté la vie à 13 militaires français.