Hautes autorités trafiquantes de drogue : Cissé Lô invité à s’expliquer devant le Procureur Moustapha Cissé Lô pourra livrer ses informations à propos des hautes autorités trafiquantes de drogue. Et pour cause, l’Alliance Sauver le Sénégal dirigée par Babacar Mbaye Ngaraaf, a déposé une plainte contre X, hier, auprès du Procureur de la République pour l’ouverture d’une enquête à propos de ces autorités, selon "L’Observateur". Babacar Mbaye Ngaraaf a d’ailleurs joint à sa plainte une clé USB contenant les accusations en question du député, indique pour sa part, "Le Quotidien".

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2019 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos