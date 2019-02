Hélène Della Chaupin de Ass-Kaw à Macky Sall: " Sans Karim Wade et Khalifa Sall, il y aura pas d’élection"

Alors que beaucoup de ses mouvements commencent à perdre en lui, Karim Wade peut encore compter sur Ass-Kaw (Action de Solidarité et de Soutien à Karim WADE). La présidente de ce mouvement, Hélène Della Chaupin est sortie de sa réserve, pour lui exprimer son soutien. La détermination en bandoulière, elle appelle ses camarades à poursuivre la résistance pour barrer la route au Président Macky Sall. A ce dernier, elle prévient qu’il n’y aura pas d’élection sans Karim Wade et Khalifa Sall ».



Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019 à 15:26 | | 0 commentaire(s)|



