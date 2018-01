Hélène Tine : "Manko Taxawu est dépassée"

Hélène Tine n’en veut plus de « Manko Wattu Senegaal. Même si elle ne le dit pas clairement, préférant jouer sur les mots, la responsable du Mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail (Mset) pense que cette coalition n’a plus sa raison d’être.



«Manko Taxawu Senegaal était une coalition électoraliste comme les 46 listes en lice lors des élections Législatives. On ne peut pas la qualifier pour, par exemple, la future Présidentielle. Pour moi, cette coalition est dépassée », déclare –t-elle dans un entretien avec Le Quotidien.



"Je constate que cette coalition est plus ou moins obsolète, Une organisation qui ne se réunit pas… Peut-être que c'est deux ou trois personnes qui se réunissent pour balancer des communiqués. L'existence de cette coalition pose problème. Je pense que les gens doivent se retrouver dans des pôles en vue de la présidentielle de 2019 ", insiste l’ancienne députée.