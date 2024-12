Héros du Sénégal : Un vaste programme de baptêmes de rues et édifices

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2024 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Dopé par son déplacement à Thiès, le jeudi 12 décembre 2024, pour inaugurer le monument dédié au héros national Lat Dior Ngoné Diop, le président de la République a réitéré en Conseil des ministres de ce mercredi 18 décembre 2024, son attachement particulier à la valorisation de notre patrimoine historique et culturel, si nécessaire à la préservation d’un récit national assumé, qui prend en compte nos valeurs traditionnelles séculaires, basées sur une culture de la mémoire et la célébration de nos héros nationaux, dans tous les domaines. Dès lors, il a demandé au Premier Ministre, au Ministre des Collectivités territoriales, au Ministre de la Culture et au Secrétaire d’Etat en charge de la Culture, de travailler avec les Collectivités territoriales, en vue de mettre en adéquation la dénomination de nos rues, avenues, boulevards et édifices publics, avec les faits historiques et héros nationaux qui ont unanimement marqué la vie de notre pays.



Le président de la République a aussi souligné l’importance de vulgariser et d’enseigner l’histoire générale du Sénégal. Il a, à cet égard, demandé au Premier Ministre, d’évaluer et de relancer le projet de réécriture scientifique de l’histoire générale du Sénégal, de réhabiliter et de promouvoir le patrimoine historique de nos communes et villes. Dans cet élan, il a indiqué au Ministre en charge de la Culture et au Secrétaire d’Etat chargé du Patrimoine historique, la nécessité de travailler à la réhabilitation du patrimoine des îles, notamment Gorée et Carabane, en étroite collaboration avec les autorités municipales et les populations. Il a, en outre, invité le Premier Ministre, à engager la réflexion sur la création d’un Conseil national de la Mémoire et de la Gestion du Patrimoine historique, afin de faire de la préservation de notre histoire, un facteur majeur de développement économique, social et culturel du Sénégal.















Le Témoin

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook