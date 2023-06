Heurts au Sénégal: La Cedeao appelle au « règlement des différends par des moyens pacifiques » Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Juin 2023 à 18:49 | | 0 commentaire(s)|

A travers un communiqué, la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dit suivre avec inquiétude l’éruption de la violence au Sénégal à la suite du verdict du tribunal concernant l’affaire Ousmane Sonko – Adji Sarr. « La CEDEAO condamne fermement les violences qui ont visé les forces de sécurité, les […] A travers un communiqué, la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dit suivre avec inquiétude l’éruption de la violence au Sénégal à la suite du verdict du tribunal concernant l’affaire Ousmane Sonko – Adji Sarr. « La CEDEAO condamne fermement les violences qui ont visé les forces de sécurité, les biens publics, les propriétés privées et troublé l’ordre public », lit-on dans ce document signé ce vendredi 2 juin. L’instance régionale « déplore la perte en vies humaines et appelle à la retenue et au règlement des différends par des moyens pacifiques ». Elle reste, par ailleurs, saisie de l’évolution des événements au Sénégal et appelle tous à défendre la réputation louable du pays en tant que bastion de paix et de stabilité.



Source : Source : https://lesoleil.sn/heurts-au-senegal-la-cedeao-ap...

Accueil Envoyer à un ami Partager