Heurts en Guinée : Plusieurs morts, des dizaines de blessés par balles

Et s’il y a peu de monde dans le centre-ville, ce n’est pas le cas des quartiers périphériques. En banlieue, des échauffourées ont été signalées. Des jeunes ont tenté d’installer des barricades, mais rapidement les forces de l’ordre les ont délogés à coup de gaz lacrymogène. Et la tension semble plus forte en grande banlieue de Conakry.



Selon nos informations, il y aurait 4 morts à Conakry (Mamadou Lamarana Ba, 16 ans élève, Thierno Sadou Bah, 18 ans, chauffeur, Mamadou Karffa Diallo, 22 ans élève et Mamadou Aliou Diallo, 24 ans maçon). Vingt (20) personnes auraient été blessées par balles dont deux dans un état critique. Plusieurs dizaines d’arrestations sont enregistrées à Conakry et à l’intérieur du pays?



Le gouvernement guinéen confirme deux morts.