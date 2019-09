Histoire générale du Sénégal : Pr Ousmane Sène défend Iba Der et précise que l’unanimisme tue tout

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Septembre 2019 à 17:42 | | 0 commentaire(s)|

Le professeur Ousmane Sène, directeur du Centre de recherche ouest-africain, invité de l’Emission Grand Jury de la RFM de ce Dimanche, semble défendre le coordonnateur de l’Histoire générale du Sénégal, Pr Iba Der Thiam.



Critiqué par la famille El H Abdoulaye Niass et Ndiéguène de Thiès, le Pr Sène estime qu’il n’y a aucun pays au monde où l’histoire, est reconnue de manière unanime. Et, l’unanimité n’existe pas en matière de recherche.



«La polémique est inhérente au monde de la recherche. Les chercheurs ne sont jamais d’accord en matière de recherches. L’unanimisme tue tout. . Der a fait ses preuves et son équipe ne transigerait avec l’écriture de ses pages historiques. Quand il s’agit d’écrire une histoire, il faut donner ça aux spécialistes de l’histoire. Et l’histoire telle qu’on la connait a ses règles et preuves», précise-t-il.



Le Professeur Sène a averti pour soutenir que la recherche ou l’histoire n’est pas de la légende.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos