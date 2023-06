Hivernage 2023 : Bignona et Ziguinchor ont enregistré leurs premières pluies Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juin 2023 à 13:21 | | 0 commentaire(s)|

Les deux départements de Bignona et Ziguinchor ont enregistré leurs premières pluies de la saison. Après Ziguinchor qui a reçu de fortes quantités d'eau dans la nuit de ce vendredi à samedi, le ciel a ouvert ses vannes dans le département de Bignona, ce samedi. En quelques minutes seulement, les fortes gouttes de pluies ont provoqué le ruissellement d'une assez grande quantité d'eau à Bignona. Une pluie qui vient atténuer la forte chaleur notée en cette période à Bignona. A Ziguinchor, la pluie semble plus abondante. Plusieurs axes sont restés longtemps sous les eaux, comme c'est le cas au rond-point Banetto, où l'eau de pluie a stagné pendant un bon moment.



Source : Source : https://lesoleil.sn/hivernage-2023-bignona-et-zigu...

