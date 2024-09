Hivernage: Des pluies attendues entre Thiès Louga et Dakar dans la soirée Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Septembre 2024 à 23:18 | | 0 commentaire(s)|

l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce des orages et pluies accompagnées de vents sur l'axe Mbour, Thies, Cayar et probablement Dakar, ce dimanche 1er septembre 2024. Les localités de Linguère et Louga peuvent également recevoir des pluies à partir de cette soirée allant à la nuit, renseigne l'Anacim sur sa page X (ex Twitter)



Ainsi, l'Agence de la météorologie recommande plus de prudence, car poursuit-elle, les rafales de vents et les orages pourraient engendrer des dégâts considérables sur la population ainsi que sur leur environnement (habitats, matériels, bétail, …)

