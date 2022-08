Hivernage: Keur Massar où la hantise des inondations

La population de Keur Massar souffre depuis des années des Inondations. Certains sont obligés d’abandonner leurs maisons pendant la saison des pluies, d’autres n’ont pas le choix et ils sont confrontés à d'autres difficultés comme l’insécurité, le manque d’électricité et surtout les maladies.

Ils demandent de l’aide aux autorités locales et surtout à l’ Etat pour des solutions durables.