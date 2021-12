Homicide à Grand Médine: La police arrête le meurtrier qui passe aux aveux

Le vendredi 17 décembre dernier, aux environs de 21 heures, les limiers du commissariat des Parcelles Assainies de Dakar ont été informés d’un cas de meurtre. Un individu venait d’être mortellement poignardé, à Grand Médine, en face du stade Léopold Sédar Senghor.



Descendus sur les lieux, les enquêteurs ont trouvé un individu couché sur le dos, avec une plaie béante sur la partie thoracique et au cou. Les informations recueillies auprès des témoins ont permis d'identifier la victime qui répond du nom de M. Diallo. Il était marchand ambulant et domicilié aux Parcelles Assainies. Les investigations menées par les éléments du commissaire Thierno Diop ont permis de localiser, puis d'interpeller l'auteur du crime, toujours à Grand Médine, non loin des lieux du crime.



Au cours de son interrogatoire, informent des sources du journal "Enquête" qui n'ont pas voulu donner son identité, pour des raisons liées à l'enquête, le suspect a reconnu les faits qui lui sont reprochés. D’autant que, lors de son interpellation, il a été trouvé par devers lui un couteau ayant vraisemblablement été utilisé.



Tout porte à croire que le meurtrier était un agresseur notoire, puisque, des présumés victimes se sont rendus au commissariat. Elles déclarent toutes avoir eu maille à partir avec le mis en cause. L'enquête suit son cours, le temps de terminer les auditions et de prendre connaissance des résultats de l'autopsie. Le présumé coupable sera présenté au parquet, à la fin de sa période de garde-à-vue.