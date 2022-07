Homicide involontaire : Le conducteur avait abandonné son camion en panne durant trois jours près du Technopôle… Serigne Niak est un chauffeur employé d’une maison de communication connue sur le plan national. Poursuivi pour le délit d’homicide involontaire, il a comparu à la barre du tribunal de Pikine Guédiawaye. Le procureur a requis à son encontre six mois de prison ferme mais n’a pas été suivi par la Cour qui a décidé de condamner le chauffeur à une peine de six mois assortie du sursis.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Juillet 2022 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

Jugé pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui, Serigne Niak a échappé de peu à une condamnation ferme... Son camion était tombé en panne sur la corniche du Technopôle situé à quelques encablures de Guédiawaye. Ce faisant, il applique la procédure en cas d’accident ou de panne qui veut que l’on mette un triangle de signalisation pour prévenir les automobilistes.



A la barre, le prévenu a prétendu avoir mis le panneau à 30 mètres comme indiqué par le code de la route mais il aurait été endommagé par un automobiliste. Après cet incident, Serigne Niak aurait rapproché le triangle de signalisation à cinq mètres environ de son véhicule.



Entretemps, il avait appelé ses supérieurs hiérarchiques pour les prévenir de la panne. Ces derniers l’invitent à se rapprocher du mécanicien de la société. Malheureusement, celui-ci avait d’autres engagements à ce moment-là. Néanmoins, il suggère au prévenu de laisser le camion sur place tout en promettant de passer le dépanner lorsqu’il aura fini les missions qu’il effectuait.



Hélas, après trois jours d’immobilisation du gros-porteur, ce qui devait arriver est arrivé. A cause de la mauvaise disposition du triangle de signalisation, un automobiliste n’a pas vu le camion et l’a percuté. Conséquence : une personne a perdu la vie dans l’accident. Poursuivi pour le délit d’homicide involontaire, le prévenu s’est défendu en soutenant qu’il a fait le nécessaire en appelant le mécanicien. De plus, il était dans l’obligation d’appeler ce mécanicien qui est un freelance mais a un contrat avec la société pour laquelle il travaille.



Le procureur a requis six mois de prison ferme contre Serigne Niak et une amende de 55 mille FCFA. L’avocat de la défense a estimé pour sa part que le chauffeur n’a fait que suivre à la lettre les instructions de la direction de sa société.



« S’il y a un coupable, ce n’est certainement pas le prévenu. Il a appelé ses supérieurs hiérarchiques qui lui ont suggéré de se référer au mécanicien. Puisque ce dernier n’est pas à temps plein dans l’entreprise, mon client l’a prévenu. Celui-ci qui a manqué de diligence car pris ailleurs. C’est ce qui explique les trois jours durant lesquels le camion est resté au niveau du Technopole. D’ailleurs, le procès-verbal de la police mentionne que le camion était bien garé à droite sur la chaussée. Nous sollicitons du tribunal la clémence pour notre lien. Il est un délinquant primaire et n’a jamais eu maille avec la justice », a plaidé l’avocat de la défense.



Après avoir délibéré, le tribunal a reconnu le prévenu coupable et l’a condamné à six assortis du sursis et à payer 55 000 francs CFA d’amende au Trésor public.

Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook