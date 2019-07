Hommage- Macky Sall : « Ousmane Tanor Dieng était un partenaire ouvert, fiable et honnête, comprenant parfaitement le sens et l’essentiel de l’action publique » Depuis 2009, point de départ de notre compagnonnage, insiste-t-il, Ousmane Tanor Dieng s’est illustré au sein de la Coalition Benno Bokk Yaakar, en partenaire ouvert, fiable et honnête. Il était un homme de son temps qui comprenait parfaitement le sens et l’essentiel de l’action publique.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2019 à 21:07 | | 0 commentaire(s)|

Le défunt président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Ousmane Tanor Dieng avait la pleine mesure des enjeux nationaux et mondiaux contemporains. En témoigne, d’après le Président Sall, son discours magistral de janvier 2016 devant l’association internationale des Maires francophones sur le péril environnemental qui menace la planète.



« En homme du terroir, il était aussi, un humaniste d’une urbanité exquise qui tenait aux valeurs de cultures et de civilisations. Comme tout enfant attaché à ses racines, le jeune Tanor se faisait un point d’honneur de passer ses vacances à Nguéniène, son royaume d’enfance pour se ressourcer et participer aux travaux champêtres.



Voilà pourquoi, il était si bien intégré plus tard à Kolda, à Dioulakolon, à Médina Yoro Foula etc., où il effectuait son stage pédagogique de l’école nationale d’administration », déduit-il.



D’après le Chef de l’Etat sénégalais, ceux qui ont côtoyé Tanor Dieng dans ces localités gardent de lui de joyeux souvenirs. « A titre personnel, il a été d’une agréable compagnie, faisant partie de celles qui vous marquent, en laissant de facon indélébile, un sentiment d’affection et de respect. Quand il a senti que le destin va s’accomplir,



Tanor a trouvé la force et la sérénité de tirer dans ses dernières ressources pour m’envoyer un message à travers son fils, Pape Birane. Je suis sincèrement bouleversé. Et, je perds en lui, un conseiller avisé », a averti Macky Sall.



En ces moments de deuil national, le Président Sall, présentant ses condoléances, pense aux enfants du défunt et, à sa famille. « La mort emporte ceux qui sont partis, mais interpelle et prévient ceux qui sont vivants sur le sens et la portée de leurs actes. Elle rappelle aux croyants que nous sommes une vérité évidente. Notre vrai tombeau n’est dans la terre. Mais, dans le cœur des gens », a professé Macky Sall.



Et, pour honorer et perpétuer la mémoire d’Ousmane Tanor Dieng, le Président de la République, après l’avoir élevé au grade de l’ordre national du lion, a décidé de donner son nom à l’un des plus prestigieux bâtiment de la Sphère ministérielle de Diamniadio. Une facon d’inscrire le nom d’Ousmane Tanor Dieng dans la postérité pour servir de viatique à la génération à venir.





Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos