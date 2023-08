Hommage à Alioune Badara Cissé-ABC : Maître tu nous manques !

Le patriarche qui nous couvait ...

La voix de sage qui nous guidait ...

Le bel esprit qui nous formait

Maître, tu nous manques !





Que de beaux souvenirs tu nous as laissé

Que de belles leçons entre nos mains tu as déposé

Que de beaux sillons sur le chemin nous conduisant sur tes pas, tu as tracé

Maître, tu nous manques !





Nous, tes enfants, amis, proches et sympathisants ressentons encore un profond chagrin

A tout jamais nous sommes tes orphelins

Mais toujours nous gardons le pas de ton chemin

Maître tu nous manques !





Tu es parti certes

Mais tes leçons restent

En nous tes valeurs restent

Maître tu nous manques !





Pour le Sénégal, tu as été toujours debout

Menant le combat jusqu'au bout

Dans le pays et partout

Maître tu nous manques !





Le Médiateur sage

Ton dernier message

A résumé sur terre ton passage

Maître tu nous manques !





Pour ton peuple tu as été un défenseur courageux

Dans le travail tu es sérieux

D'un lendemain meilleur pour ton pays le tu as été soucieux

Maître tu nous manques !





Ton legs constitue des valeurs

Qu'en bandoulière nous portons avec honneur

Toujours dans le bonheur.

Maître tu nous manques !





Ablaye Teuw

Ancien. Chef de cabinet

Médiateur ABC.