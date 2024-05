Hommage à Cheikh Tidiane Bâ : Une Transition vers de Nouveaux Horizons Aujourd'hui marque la fin d'un chapitre passionnant de ma vie professionnelle : le Conseil d’Administration de la Banque Agricole du Sénégal a décidé de mon remplacement à la tête de la banque. Je rends grâce à Allah le Miséricordieux. À ce moment précis de ma vie, je voudrais avoir une pensée pour mes défunts parents qui m’ont tout donné, exprimer mon infinie gratitude envers ma famille, ma merveilleuse épouse et mes enfants pour leur affection et leur soutien constants. Cette gratitude s'étend également à mes dévoués collaborateurs, à mes amis fidèles et à toute la communauté de ma Medina bien-aimée. Je remercie aussi l'État, notre actionnaire majoritaire, pour la confiance qu’il a placée jusqu'ici en ma modeste personne.



Depuis mes débuts à l'École nationale d'administration, j'ai toujours eu à cœur de servir l’État, donc de servir le public avec dévouement et engagement. Je sais que tout n’a pas été parfait, mais je suis aussi conscient que l’imperfection, l’insuffisance et l’erreur sont consubstantielles à la nature humaine. Je suis convaincu que la nouvelle équipe de la banque, dirigée par une personne de grande qualité, compétente et engagée (je peux en témoigner), continuera à servir le Sénégal et le monde agricole avec excellence.



Je tiens également à souligner que tout au long de ma carrière, je n'ai jamais été impliqué dans des scandales fonciers, financiers ou autres. Mon engagement envers l'intégrité et la transparence a toujours été une priorité, et je suis reconnaissant que la population de la Médina, ainsi que mes collègues et amis, en soient témoins.



Merci encore à tous et en avant pour de nouveaux défis !

Hommage à Cheikh Tidiane Bâ : L'Épopée d'un Enarque Exceptionnel Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, nommé à la tête de la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID) en novembre 2014, restera gravé dans les annales comme l'architecte d'une métamorphose fulgurante. De son parcours éducatif brillant à ses réalisations remarquables à la tête de la DGID, Cheikh Bâ incarne l'excellence et la détermination.



Issu du Prytanée Militaire de Saint-Louis, Cheikh Tidiane Bâ s'est rapidement démarqué par son intelligence et sa persévérance. Lauréat du 1er prix du Concours Général de Philosophie en 1984, il a pavé sa voie vers une brillante carrière académique et professionnelle.



Dès ses débuts au sein de l'administration fiscale en 1992, Cheikh Tidiane Bâ a fait montre d'un engagement sans faille et d'une ascension vertigineuse. De Chef d'Inspection à Directeur des Services Fiscaux Spécialisés, il a su tracer son chemin avec détermination et compétence.



Sous sa direction à la DGID, une révolution s'est opérée. Grâce à son leadership éclairé, la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales a connu une progression spectaculaire. De 800 milliards de francs CFA en 2013, les recettes ont atteint plus de 1 200 milliards en 2017, un exploit indéniable.



Au-delà des chiffres, Cheikh Tidiane Bâ a insufflé un nouvel esprit à la DGID, axé sur la performance et l'efficacité. Sa politique de réformes et d'innovations a permis à la DGID de se hisser au sommet, en tant que moteur de développement économique et financier au Sénégal.



Mais Cheikh Tidiane Bâ est bien plus qu'un homme d'affaires. Né et élevé dans le quartier mythique de la Médina, il incarne également l'esprit sportif et la bonne humeur. Ancien membre du Comité Directeur de la Fédération Sénégalaise de Football, il a su allier rigueur professionnelle et passion pour le sport.



Son parcours académique et professionnel exceptionnel, marqué par une maîtrise en sciences économiques et une admission à l'École Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM), témoigne de sa détermination et de son engagement envers l'excellence.



Ainsi, alors que nous rendons hommage à Cheikh Tidiane Bâ, nous célébrons l'héritage d'un homme d'exception, dont la vision et le dévouement ont marqué un tournant décisif dans l'histoire de la DGID et du secteur financier sénégalais. Son parcours restera une source d'inspiration pour les générations futures, témoignant du pouvoir de la détermination et de la passion dans la réalisation de grands succès.

